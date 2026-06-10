タレントの鈴木奈々さんは6月10日、自身のInstagramを更新。体型の変化が分かるランジェリー姿を公開しました。【写真】鈴木奈々の4年前と現在「どっちもいい〜」鈴木さんは「4年前の私と比べてみた！左が4年前！右が今の私です！左が47キロの時で、右が52キロです4年で5キロ増えた！最近ふっくらしたって言われます今の体型も好きです」とつづり、ランジェリー姿の比較ショットを投稿。並べて見ると、体型の変化がよく分かり