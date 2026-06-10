カレーは一晩寝かせるとおいしい」。多くの家庭に根付いたこの常識は、実は夏場には食中毒のリスクをはらんでいる。予測微生物学が専門で食中毒細菌の研究も行う北海道大学教授の小関成樹さんに、家庭の煮込み料理に潜むウエルシュ菌のリスクと、正しい保存・再加熱の方法を教えてもらった。100℃でも死なない菌が鍋底で増殖ウエルシュ菌による食中毒は、カレーやシチューなどの煮込み料理の大量調理現場で発生しやすいものです