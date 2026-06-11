アメリカのトランプ大統領は10日、前日に引き続きイランを激しく攻撃すると表明しました。トランプ大統領「我々はイランを非常に激しく攻撃する。きのう彼らを激しく攻撃したが、きょうもとても激しく攻撃することになる」トランプ大統領は10日、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたことを受け、「我々には攻撃する権利があると思う」と主張し、前日に引き続き、イランへの攻撃を行うと表明しました。一方でトランプ氏は