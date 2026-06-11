ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が日米野球の違いとＭＬＢへの対応について地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」に語った。大きな違いとして挙げたのがケガについての認識だ。日本ではもし違和感を抱いてもコーチ陣は「誰でも怪我はあるものだ」と言って、気に留めなかったという。「ここでは何かあったらすぐに報告しなければならない。隠すわけにはいかないんです」と語った。また、メディアの対応にも戸惑ったという。「