元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員・へずまりゅう氏が2026年6月10日、YouTubeで動画を投稿できなくなったとして「永久追放を喰らいました」とXで報告した。「先日、奈良の観光動画を投稿したら非公開の状態で凍結されました」へずま氏はXで「YouTubeから永久追放を喰らいました」と切り出し、「おそらく『へずまりゅう』はブラックリストに載っています。先日、奈良の観光動画を投稿したら非公開の状態で凍結されました。他人のチ