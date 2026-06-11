中傷動画問題で揺れる高市政権に、新たな火種が持ち上がった。今度は高市早苗首相（65）が絶大な信頼を寄せる側近官僚に、不倫と不適切な公費出張疑惑が浮上したのだ。6月9日、『文春オンライン』が報じたのは、木原稔官房長官（56）の首席秘書官を務める、茂木正氏のスキャンダル。茂木氏は、2025年に大阪・関西万博の首席国際博覧会統括調整官として大阪出張を繰り返していた。その際、公費で宿泊したホテルに、親密な関係にあっ