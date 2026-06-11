朝が来て、目が覚めて、まぶたを開けたら待っていたのは......！？【写真集】起床即?コレ?は…びっくり？ 幸せ？衝撃的な光景がX上に投稿され、話題になっている。「目開けたらこれ」Xユーザーのちぼ（＠KomoChibo）さんが2026年5月29日にそう呟きながら投稿したのは、画面いっぱいに広がるネコちゃんの顔。真下を向いているからなのか、顔の皮膚がたぷんとしている。目を覚ました瞬間、この顔が飛び込んできたということは......