航空大手・全日本空輸（ANA）の国内線サービスのリニューアルに伴い混乱が続いている件で、同社は11日、公式サイトに「お詫び」を掲載した。【画像】ANA、お問い合わせ窓口の混雑・よくあるお問い合わせについて（全文・6月11日時点）「平素よりANAをご利用いただきありがとうございます。国内線サービスのリニューアルに伴い、お客様には多大なるご不便とご心配をおかけしていますことを深くお詫び申し上げます」と記した。