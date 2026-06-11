今春、熊本県は、勤務中に職場のパソコンでアダルトサイトなどを繰り返し閲覧していたとして、商工労働部に所属する50代の男性職員を停職4か月の懲戒処分としたことを発表した。 県によると、職員は2024年1月から2025年7月までの1年半の間で、延べ約93時間にわたって不適切なサイトを閲覧しており、自宅で保存したデータをUSBで職場に持ち込んでいたという。さらに、この職員は2018年にも同様の行為で減給処分を受けていた