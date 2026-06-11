全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池尻大橋のピッツァ店『Pizzeria Parentesi（パーレンテッシ）』です。昼も手を抜かない老舗の美味にシアワセのため息このお店のピッツァ、2種の味が楽しめるハーフ＆ハーフなのである。半分はチョリソーをのせたビスマルク。黒トリュフが誘う奥行きのある香りがいい。もう半分はチーズのコクとトマトの酸味に大葉で和の要素をプラス