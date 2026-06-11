新潟の地酒を飲み比べできるコーナー「利酒番所」が人気の新潟の専門食品店「ぽんしゅ館」が、飲み比べの際に購入する「利酒コイン」の価格を2026年7月1日から引き上げると発表した。6月10日に各店のSNSが伝えた。1995年の開業から31年間値上げしてこなかった「利酒番所」では、「利酒コイン」1枚につき、おちょこ1杯の地酒を試飲できるというシステムだ。店内に並んだ「利酒マシン」から自身で好きな地酒を選ぶ。コインは500円（