「日経平均は最高値なのに、自分の持ち株は含み損」。そんな違和感を抱えてきた個人投資家は多い。その正体が、今回の急落ではっきり見えた。【こちらも】新NISAで揺れる投資家心理インデックス投資と成長株ブームの間で起きていること6月5日、日経平均は前日より882円安と大きく下げた。ところが東証プライムに上場する銘柄の約76%、1196社はむしろ値上がりしていた。指数は下がったのに、多くの株は上がっている。日経平均