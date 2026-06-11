住宅価格の高騰が続く中、意外なデータが注目を集めています。日経新聞の報道によると、29歳以下の持ち家比率が40.7%と過去最高を記録し、2000年のおよそ2倍に急増しているとのことです。「このまま値上がりを続けたら一生家が買えなくなるのではないか」という若年層の焦りと、早期取得の動きが浮き彫りになっています。 こうした市場環境の中で登場したのが「50年ローン」などの超長期ローンやペアロー