「フィリピン大統領夫妻を招いた宮中晩餐会、天皇陛下と臨まれた東京六大学野球の早慶戦のご観戦、来日したノルウェーのホーコン王太子を御所に招いてのご夕餐、そしてお一人でウィーン少年合唱団の公演にご臨席……。愛子さまはときには天皇皇后両陛下と臨まれたり、またときにはお一人でも精力的にご自身のお務めに励まれています。ご活躍ぶりに、両陛下も頼もしく思われていらっしゃるでしょう」こう宮内庁関係者は、愛子さまの