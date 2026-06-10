米Anthropicは6月9日（現地時間）、同社の最上位AIモデルである「Claude Mythos」クラスに属する新モデル「Claude Fable 5」および「Claude Mythos 5」を発表、同日より提供を開始した。両モデルは同一の基盤モデルを共有しており、違いは安全制限と利用対象にある。Mythos 5は承認済みパートナー向けに提供を制限したモデルであり、Fable 5は高度な安全対策（セーフガード）を施した一般向けのモデルである。Mythosは4月に発表さ