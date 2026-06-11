韓国の人気女性グループIVE（アイヴ）のウォニョンが、その“人間性”をめぐって議論の的となっている。【写真】韓国芸能人、日本のタクシーでマナー違反→炎上発端となったのは、5月30日に中国へ向けて出国する際に撮影された空港での映像だ。映像のなかでウォニョンは、身分確認を受ける際、職員の前で腕を組み、マスク越しの顔を少しだけ見せ、差し出されたパスポートを片手で受け取っているように見える。後方にいた同グループ