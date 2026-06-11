◇ナ・リーグドジャース8−9パイレーツ（2026年6月10日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。9回の第5打席で3試合ぶりとなる12号本塁打を放った。ただ、救援陣がつかまりチームは逆転負けを喫した。8回に3番手・ハートがつかまり6−9と逆転された直後の9回1死一塁で迎えた第5打席、相手守護神・ソトの初球、直球を捉え、中越え12号

◆ドジャース・大谷翔平、第12号本塁打の動画 Shohei Ohtani's home run makes it a 1-run game in the 9th 💪 pic.twitter.com/r3tjxV0npP — MLB (@MLB) June 11, 2026