阪神の藤川球児監督が10日の試合で退場処分を受けた。問題の場面は7回一死一塁。一塁走者の熊谷敬宥が二盗を試みたが、判定はタッチアウト。阪神はリクエストを要求したものの、検証後も判定は変わらなかった。これに納得できなかった藤川監督が抗議を行ったため、退場となった。この後は和田豊ヘッドコーチが代行を務めた。この抗議について、10日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』の出演者が言及した。番組MCの高