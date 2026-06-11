感情をコントロールすることは良いこととされているが、弊害もある。脳神経外科医の菅原道仁さんは「脳にどんどん負担がかかり、身体の不調となって現れる。このSOSサインを見逃してはいけない」という――。（第1回／全3回）※本稿は、菅原道仁『幸せな人は「感じる脳」を持っている』（宝島社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／tadamichi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tadamichi■怒りや悲しみを押し