１１日午前１時５０分頃、相模原市南区下溝の相模川河川敷で、神奈川県座間市、高校３年の女子生徒（１７）が倒れているのを家族の通報で捜していた警察官が発見し、搬送先で死亡が確認された。県警は事件に巻き込まれた可能性が高いとみて捜査を進め、元交際相手で相模原市南区、自称塗装工の男（１９）を殺人容疑で逮捕した。容疑を認めているという。発表によると、男は１０日午後９時５０分頃、同市南区下溝の空き地で女子