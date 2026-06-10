愛知県新城市で、「暑さ指数」によって小中学校を臨時休校にする独自の取り組みが始まります。新城市教育委員会によりますと、7月6日から夏休みに入るまでの間、前日の午後5時の発表で新城の暑さ指数が「34以上」と予測された場合、バス通学などの一部を除く16の小中学校を臨時休校とします。暑さ指数は県単位で発表される熱中症警戒アラートの基準で、県内いずれかの地点で33以上と予測されるときに「警戒アラ&#12540