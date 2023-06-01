3日、米ホワイトハウスで話すトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は9日、ホルムズ海峡上空で米軍の攻撃型ヘリコプター「アパッチ」が8日に「イランに撃墜された」とSNSで発表し、報復を表明した。米中央軍は10日、イランの港湾へ向かっていたパラオ船籍の石油タンカーをオマーン湾で9日に攻撃し、航行不能にしたと発表した。中央軍による船舶攻撃は2日連続。トランプ氏は10日、ホワイトハウスで記者