海外時事クリエイターの「僕」氏が自身のYouTubeチャンネルで「【入国制度激変】タイがノービザ制度を再編🇹🇭日本30日・中国30日・韓国90日に変更【日本もやれ‼︎】」を公開した。動画では、タイの新しいビザ制度の変更点を解説しつつ、相互主義に基づいていない日本の外国人受け入れ政策やルールの甘さに対して強い危機感と提言を語っている。 タイ政府が発表したビザ免除制度の