中古品の買い取り販売を手がける「ゲオストア」がスマートフォンなどの期間限定買い取りキャンペーンとうたい、延長を繰り返したのは、景品表示法違反に当たるとして、消費者庁は11日、再発防止策などを求める措置命令を出した。