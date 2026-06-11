俳優の宮野真守、「ＷＥＳＴ．」神山智洋が１１日、東京・ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥで主演舞台「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（１２日〜７月１２日まで）の取材会を行った。劇団☆新感線４６周年興行の夏公演。同劇団にとって４人目となる外部作家として福原充規氏を迎えた。風変わりな探偵・アケチコ五郎（宮野）と新田一耕助（神山）が怪事件に挑む。宮野は「神州無頼街」（２２年）以来、