生後2か月の娘を殴り骨折させた疑いで、自衛隊員の男を逮捕です。 警察などによりますと、逮捕されたのは滋賀県高島市の陸上自衛隊・今津駐屯地に所属する小坂竜太郎容疑者（27）です。 小坂容疑者は6月7日、自宅で生後2か月の娘の左腕を殴る暴行を加え、骨折させた疑いが持たれています。娘は現在、入院し治療を受けていますが、命に別状はないということです。 事件は関係者からの相談を受けた児童相談所が警察に届け