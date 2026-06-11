手取りを増やすにはどうすればいいのか。金融教育家の上原千華子さんは「世帯年収が一緒でも『夫だけが稼ぐ』のか『夫婦で稼ぐ』のかによって家計の手取りは変わる。社会保険や税金の制度が変わりつつある今こそ、夫婦の稼ぎ方について考えてみてはどうか」という――。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang■「年収の壁」だけを見ていると損をする「年収の壁、結局いくらまで働けばいい