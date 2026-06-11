【モデルプレス＝2026/06/11】元HKT48の山下エミリー（27）が6月11日、自身のInstagramを通じてサッカー元日本代表でJ1のV・ファーレン長崎の岩崎悠人（28）との結婚を発表した。【写真】元HKT、サッカー元日本代表イケメン夫と2ショット◆元HKT48山下エミリー、Jリーガーと結婚山下は「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「いつも温かく応援し、支えてくださっている皆さ