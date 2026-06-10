ドジャースが歴史的な快進撃を続け、早くもハリウッド映画化もにらんだ?配役?が話題を呼んでいる。米メディア「ドジャース・ネーション」が９日（日本時間１０日）までに占ったもので、大谷翔平投手（３１）らスター選手にあてがうべく日本の俳優たちの名前も取りざたされている。チームはナ・リーグ西地区の首位をぶっちぎり、３年連続となるワールドシリーズ優勝に向けて快調に飛ばしている。同メディアは「３連覇目前」と今