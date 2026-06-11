ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。友人の誕生日に、生まれて初めてポケモンカードを購入したことを明かした。ＧＡＣＫＴは「【ＧＡＣＫＴの勝ち方】【ＧＡＣＫＴの超思考術】などの出版社の代表でもある北里ヨーヘイの誕生日に、『何か欲しいモノはあるか？』と聞いたら、『ＰＳＡ１０のポケカが欲しいです！』と言われた」とその経緯を投稿した。さらにリクエストのあったポケカについて「