カナダ・トロントのピアソン国際空港に駐機するエア・カナダ機＝昨年8月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】カナダ東部オンタリオ州の警察は9日、約17年にわたり必要な資格を取得せず、偽造した資格証を提出して機長を務めた詐欺などの疑いで、同国航空最大手エア・カナダの元機長を1日に逮捕したと発表した。民間機の操縦資格は所持していたが、2009年の機長昇進の際に必要だった上位の資格を取得していなかった。元機長