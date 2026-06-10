スペインの世界遺産サグラダ・ファミリアで、メインタワー「イエスの塔」が完成し、設計したアントニ・ガウディの没後100年となる10日、式典が行われます。140年以上建設が続き“未完の教会”として知られるスペインのサグラダ・ファミリアで、メインタワーとなる「イエスの塔」が完成を迎えました。イエスの塔は頂上に十字架が据えられ、高さ172.5メートルとなり、世界でもっとも高い教会となります。設計したアントニ・ガウディ