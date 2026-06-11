【モデルプレス＝2026/06/11】俳優の岡田准一が、6月11日放送のTBS系「今さらシロー！〜テストに出ないが役に立つ〜岡田准一＆ロバート秋山と木更津凱旋SP！木更津キャッツアイ聖地巡礼」（よる8時54分〜）に出演。自身が主演を務めた2002年放送のTBS系ドラマ「木更津キャッツアイ」で共演した女優の酒井若菜と再会し、当時の思い出を語った。【写真】岡田准一木更津キャッツアイ」俳優と嵐ラストライブで再会◆岡田准一、主演ド