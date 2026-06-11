インドネシアの売春宿という設定の新作アダルトビデオ（AV）について、「児童買春」をイメージさせると国内外から批判が相次ぎ、ネット配信が削除されたことが分かった。SNS上では、同国での児童買春を示唆するような日本語投稿が見受けられたとされ、現地の日本大使館もサイト上で注意喚起していた。新作AVは、その直後に配信がスタートしており、なぜ火に油を注ぐようなことになったのだろうか。「どうやら、仕入れられたばかり