日本国旗をくわえるオリビア＝11日午後、栃木県那須町の「那須どうぶつ王国」栃木県那須町の「那須どうぶつ王国」で11日、インコの一種ヨウムの雄「オリビア」が、サッカーワールドカップ（W杯）日本代表の1次リーグ3試合の勝敗を占い、全勝と予想した。サッカー場に見立てた人工芝の上に、日本と対戦相手国の国旗、引き分けの旗を置き、オリビアがどれをくわえるかで占った。その結果、オランダ、チュニジア、スウェーデン戦