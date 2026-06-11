6月9日、電動キックボードや電動アシスト自転車のレンタルサービス『LUUP』の公式サイトが更新され、同サービスを利用した男性の死亡事故を報告した。都内を中心に拡大しているサービスの事故に驚きが広がっている。公式サイトは、「お知らせ」と題した文書を公開。「6月2日に東京都北区で発生した、自動車と特定小型原動機付自転車の事故について本日報道がございました」と事故に言及。続けて、「本件は、当社サービスをご利