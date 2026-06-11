検察側は論告で「残虐さは殺人事件の中でも突出している」と厳しく糾弾し、「無期懲役も充分考えられる」との見解すら明らかにした。だが、実際の求刑は懲役27年──。2024年4月、北海道旭川市にある神居大橋の欄干から当時17歳の女子高生を川に落下させ、死亡させるという事件が発生した。この事件で殺人罪や不同意わいせつ罪などに問われた内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判で検察は懲役27年を求刑。極刑を望む世論が広まってい