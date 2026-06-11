ゼロカロリー飲料を完全にやめる必要はありません。大切なのは、習慣的な大量摂取を見直し、水やお茶などと上手に組み合わせることです。飲み物の選択が食生活全体や健康管理にどうつながるかを理解することで、無理なく取り組める一歩が見えてきます。気になる症状や検査結果の変化がある場合の受診の目安についても、あわせてご案内します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内