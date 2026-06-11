10日深夜、大阪市平野区の公園で若い男性が腹部を刺されケガをしました。男性は病院に搬送されましたが、命に別状はなく、警察は殺人未遂事件として捜査しています。 【写真を見る】平野区の公園で若い男性刺される「10代の男性がけんかでお腹を刺された」など通報刺した人物は逃走中大阪・平野区 10日午後11時45分ごろ、大阪市平野区にある六反さくら公園で「10代の男性がけんかでお腹を刺された」などと119番通報があり