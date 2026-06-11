5月31日に、夢を見た。どっかの露店で白い財布を買うというものだったが、ふとしたタイミングでそれを思い出したので、せっかくだからイオンモールの中にあるテナントで財布を買い替えることにした。カルバンクラインの安い奴だ。そういえば、財布を買い替えるとツキがリセットされるなんて話を聞いたことがあった。なので6月1日にパチンコホールに行き、スマスロを打つと設定6が確定する演出が出た。「これは」と思い閉店まで粘っ