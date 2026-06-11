日本野球機構（ＮＰＢ）は１１日、阪神・藤川球児監督（４５）に対して、厳重注意と制裁金１０万円の制裁を科したと発表した。１０日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）の１点を追う７回１死一塁。二盗を試みた熊谷のアウト判定にこの日２度目のリクエストを要求した。だが、長い審議の末に判定は覆らず。それを受けて、藤川監督は福家責任審判員に歩み寄り異議申し立てを行ったが、アグリーメント上、リクエスト後の判定に対