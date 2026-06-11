北九州のソウルフード「資さんうどん」を展開する株式会社資さんは、海外1号店を台湾に6月18日グランドオープンすると発表した。ブランドの初の海外進出となり、台北にある「大葉高島屋」地下1階に出店する。【画像多数】資さんうどん、気になる台湾限定メニュー＆店舗の様子創業50周年を迎え、海を越えて「資さん」の味を届ける。「日本で培ってきた「資さん」ならではのこだわりと、おもてなしの心をそのままに、台湾の皆さ