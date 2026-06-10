「ダンボール影アート」と呼ぶ、ダンボールを使った摩訶不思議な作品が人気を博し、SNS総フォロワー数は300万人超、TikTokの平均再生数・平均エンゲージメント率でいずれも日本一に輝いたこともあるアーティスト・黒主厳太さん（25）※。その華やかな活躍の裏には、ギャンブル依存症の両親のもとで育ち、4歳から児童養護施設で過ごした壮絶な半生がある。【写真】「毎晩、舐めさせられた」性虐待やネグレクトを受けていた黒主さん