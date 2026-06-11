バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝に退団の可能性が浮上しているようだ。10日、ドイツ紙『シュポルト・ビルト』が伝えている。現在27歳の伊藤はジュビロ磐田からシュトゥットガルトを経て、2024年夏にバイエルンへ完全移籍。加入早々に中足骨を骨折する不運に見舞われると、その後も負傷に悩まされ、2年間で公式戦31試合の出場にとどまっている。今シーズンは公式戦23試合に出場し、ブンデスリーガとDFBポカールのタイト