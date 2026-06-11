「私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由」──TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が、6月9日に放送された同局のラジオ番組『荻上チキ・Session』に出演し、事実婚をしたことを公表した。【写真を見る】笑顔で記者の直撃に答える山本アナや、お相手のワイルド男性。SNS上にはリスナーやファンから「おめでとうございます」「素敵な決断」といった祝福とエールのコメントが多数寄せられている。昨