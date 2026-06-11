〈「監視カメラがある教室で先生を蹴る音が…」国立大附属小に通う6年生が引き起こした学級崩壊の“ヤバすぎる実態”《能面のような表情で…》〉から続く小学校の飛び込み授業に訪れると、黒板にチョークや黒板消しが一つも置かれていなかった。「子どもたちが先生に投げる“凶器”になるから隠している」のだという――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）そこで起きていたのは、なんと「小学2年生」による学級崩壊だった