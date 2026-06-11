12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「妻は求める！旦那は拒否る！産後のセックスレス【前編】」を公開した。動画では、産後のセックスレスに悩む女性からの相談に対し、夫のMARKさんが男性目線での本音と具体的な解決策を提言している。 動画の冒頭、HISAKOさんは視聴者から寄せられた切実な悩みを紹介。相談者の女性は、2人目の出産後7ヶ月間セックスレス状態にあり、夫が仕事の疲れや子どもの存在を理由に誘