ダウンタウン・浜田雅功（63）が主催する野外フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』が6日と7日、大阪・万博記念公園で開催された。多くのアーティストとともに会場を沸かせた浜田だが、あるパフォーマンスが大きな感動を呼んでいる。3年目となった同フェスは、会場を万博公園内にある関西最大級の野外会場「東の広場」で開催。SOPHIA、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、ももいろクローバーZ、湘南乃風、東方神起、INI