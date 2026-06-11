お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）の小説「青天」が、第175回直木賞（日本文学振興会主催）の候補作に選出された。お笑いタレントの同賞候補入りは初の快挙。7月15日に選考委員会が開かれ、授賞作が決定する。若林は過去にエッセーや連載などで文才を発揮してきたが、小説執筆は今回が初めて。2024年に文章投稿サイト「note」に連載され、今年2月に文芸春秋社から書籍化。予約段階で発売前重版が決まるなど話題とな