福岡の商業施設『MARK IS 福岡ももち』で起きた、少年Ａ（当時15歳）による吉松弥里さん（同21歳）殺害事件。【前編】に続き、少年Ａの家庭環境や弥里さんの母親の思いを紹介したい。事件発生以来、遺族となった母親Ｃさんがずっと思っていたのは、なぜ娘が見知らぬ人間に包丁でめった刺しにされて殺されなければならなかったのかということだった。少年Ａは弥里さんとは面識がなく、彼は偶然見かけた、名も知らぬ彼女を惨殺したの